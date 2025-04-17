Мошенники готовили развод от лица замгубернатора, но попались на глупой ошибке

Мошенники создали фейк-аккаунт замгубернатора Гнеушева и ошиблись в его фамилии

Мошенники создали фейковый аккаунт заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, но их действия раскрыли. Аферисты допустили глупую ошибку и неправильно написали фамилию чиновника — «Гнушев», сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В связи с этим нижегородцев призвали проявлять особую бдительность во время переписок. В кабмине посоветовали жителям не общаться с подобными фейк-аккаунтами и блокировать их.

Ранее мошенники также создавали ложную страницу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона призывал всех людей, которые общаются с ним в Сети, проверять аккаунт-отправитель сообщений и не контактировать с аферистами, которые пишут под его именем.

До этого злоумышленники также взламывали Telegram-канал гендиректора ФК «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова. Позже канал восстановили.