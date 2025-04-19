Мошенники развели московскую пенсионерку на 43 млн рублей за 7 месяцев

Телефонные мошенники смогли выманить у 64-летней жительницы Москвы порядка 43 млн рублей за 7 месяцев. Женщина продала 2 столичные квартиры, новую машину и взяла кредит, а все деньги передала аферистам, сообщает Baza .

В августе прошлого года мошенники впервые связались с Галиной и убедили перевести деньги, утверждая, что компания, в которой она раньше работала, переводит средства на Украину и женщине грозит уголовное преследование. Она поверила и перевела деньги на «безопасные счета».

В тот же день москвичка приобрела телефон и SIM-карту, установила приложение и начала выводить деньги со счетов, планируя отправить их преступникам. Крупные суммы женщина передавала курьерам, которые приходили в оговоренные места с документами на «инкассацию».

В ноябре мошенники убедили Галину продать первую квартиру и перевести на их счета 23 млн рублей. В феврале текущего года она стала жертвой еще одной схемы, продав вторую квартиру за 15 млн рублей. Позже неизвестные вынудили ее взять кредит и продать свой новый автомобиль марки Mercedes-Benz.

Лишь в апреле столичная пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Общий ущерб от действий аферистов составил более 43 млн рублей.