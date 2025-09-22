Мошенники развели дочь Михаила Турецкого на 6 млн рублей

Мошенники развели 19-летнюю дочь Михаила Турецкого на 6 млн рублей. Эммануэль передала аферистам не только все собственные сбережения, но и деньги родителей, сообщает Super.ru .

Эмма вышла на связь спустя несколько дней после случившегося. Она призналась, что некоторое время ей было стыдно говорить о произошедшем. «Я была в ужасе последние три дня… Мне было очень стыдно это выкладывать, все еще чувствую себя наивной идиоткой, но хочу предостеречь остальных», — прокомментировала она случившееся в своих соцсетях.

18 сентября Эмме позвонил неизвестный якобы из службы доставки. Через несколько минут она не заметила, как продиктовала мошенникам СМС-код. Затем девушка попыталась связаться с горячей линией «Госуслуг» через номер от злоумышленников. Оператор переключил ее на видеозвонок со следователем. Эммануэль отметила убедительность ситуации и не заподозрила ничего неладного.

На девушку оказывали сильное давление, утверждая, что она перевела деньги «экстремисту из Украины». Ей угрожали тюрьмой, причем мошенники заявляли, что пострадают и ее родители. Позже они связали происходящее с ее звездным отцом.

По словам Эммы, мошенники, запугивая ее, заставили обыскать дом и пересчитать деньги на камеру под предлогом защиты близких. Она передала курьеру 6 млн рублей, полагая, что это поможет защитить семью.

После случившегося Эмма поговорила с молодым человеком, который посоветовал ей рассказать обо все родителям и обратиться в полицию. Узнав о случившемся, Михаил Турецкий поспешил успокоить свою «наивную и бесхитростную» дочь. Он заявил, что после инцидента стал любить Эмму еще больше.