Мошенники расклеивают в ЖК Москвы сотни фейковых QR-кодов для взлома «Госуслуг»

Примерно 150 фейковых QR-кодов якобы для входа в чат дома развесили в подъездах Москвы в январе 2025 года. Аналогичные метки обнаружили и в других городах России — Калуге, Твери и Ярославле, рассказали ТАСС в пресс-службе интегратора решений по информационной безопасности «Информзащита».

Россияне в конце января жаловались на то, что аферисты развешивают объявления с поддельными QR-кодами. За прошлый месяц в домах Москвы обнаружили 150 объявлений с фейковыми метками.

Наибольшее количество фейковых QR-кодов аферисты разместили в старой застройке. Специалисты считают, что мошенники чаще орудуют там, поскольку большинство живущих в этих домах — пенсионеры.

При этом аферисты продолжают расклеивать объявления с поддельными QR-кодами и в феврале. Это стало продолжающейся тенденцией.

После сканирования фейкового QR-кода жертву перенаправит на фишинговый сайт. Там либо сразу украдут чувствительную информацию, либо предложат установить на смартфон приложение. После этого аферисты своруют данные от соцсетей, деньги с банковского счета или аккаунт «Госуслуг».

Ранее жителей Подмосковоья предупредили о новой схеме мошенничества с помощью QR-кодов.