Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с помощью QR-кодов

В новой схеме обмана мошенники представляются работниками силовых или надзорных органов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Преступники звонят человеку и сообщают о незадекларированных доходах и запугивают конфискацией денег. Они предлагают жертве погасить задолженность и перевести деньги на специальный счет. При этом обещают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Далее мошенники просят перейти на «защищенный» канал связи — в мессенджер. Там человеку присылают QR-код, по которому нужно отправить деньги. Преступники могут даже отправить к жертве специального курьера с поддельными документами и доверенностями. Так злоумышленники крадут все средства со счетов жертв.

Чтобы обезопасить себя и не оказаться в ловушке мошенников, необходимо помнить, что сотрудники налоговой службы не звонят людям — они взаимодействуют с гражданами через личный кабинет налогоплательщика или очно в инспекции. Если предлагают перейти на иной способ разговора — это ловушка, срочно прервите разговор.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.