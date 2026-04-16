Мошенники похитили участника СВО и удерживали, пока он не отдаст им деньги

В Калининграде банда похитила участника СВО и вымогала у него положенные ему выплаты. После этого злоумышленники похитили его автомобиль, сообщает пресс-служба СК РФ .

В Калининграде действовала ОПГ из восьми человек. В 2025 году банда занималась похищением недвижимости у граждан из категории детей-сирот. Злоумышленники обманывали их, угрожали применить насилие и использовали другие преступные методы.

Затем они убедили одного из потерпевших заключить контракт с Минобороны и передать им реквизиты карты, чтобы завладеть его выплатами, положенными за прохождение службы. Однако до конца свой умысел ОПГ не довела, так как боец указал в документе реквизиты от другой банковской карты.

После этого они похитили участника СВО и два дня удерживали его, вымогая деньги. Затем они забрали себе его автомобиль.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека, принуждении к совершению сделки, мошенничестве, грабеже, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище. Всех злоумышленников задержали. Им избраны меры пресечения, связанные с ограничением свободы.

В ходе расследования военными следователями все похищенное имущество изъято и возвращено собственникам.

Ранее в Татарстане была задержана банда, которая проворачивала аферу с выплатами бойцам спецоперации. Они женили бомжей на своих родственницах, а затем представляли их как участников СВО и получали положенные им деньги.

