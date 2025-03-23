Мошенники перевыпускают SIM-карты умерших россиян и воруют деньги со счетов

Мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших россиян и снимать деньги с их банковских счетов. Банду аферистов задержали, сообщает Mash .

Один из таких случаев произошел в Подмосковье. После смерти пенсионерки мошенники с помощью реестра наследственных дел узнали необходимые данные. Далее они через онлайн-сервисы выпустили SIM-карту на имя умершей и похитили со счетов 1,2 млн рублей.

Наследник обратился в полицию, когда заметил кражу денег со счетов. Правоохранительные органы задержали банду мошенников, в которую входили трое парней 20–22 лет из Красноярского края, 20-летний житель Брянска и 29-летняя девушка из Йошкар-Олы. Организатором выступал 44-летний житель Саратова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантов проверят на причастность к подобным преступлениям в других регионах страны.