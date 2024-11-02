Мошенники отняли у жительницы Петербурга 4 квартиры

На протяжении 1,5 месяцев злоумышленники контактировали с 72-летней пенсионеркой из Санкт-Петербурга, уговаривая ее продать свою недвижимость. Они представлялись, в том числе, как сотрудники ФСБ. В конечном итоге женщина поверила им и потеряла свои квартиры, сообщает «Бриф24» .

Женщина была собственницей 4 жилых помещений: одно располагалось в Петергофе, а три находились на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В результате их продажи она получила 31,4 млн рублей, но эти деньги, разумеется, ей так и не достались.

Пострадавшая петербурженка известна как терапевт с хорошей репутацией.

Правоохранительные органы начали расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее стало известно, как не попасться на уловки злоумышленников при оплате жилищно-коммунальных услуг. Этот вид мошенничества вновь стал популярным из-за привычки людей оплачивать счета через QR-коды.