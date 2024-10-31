Россиянам рассказали, как не попасться на мошенников при оплате услуг ЖКХ

Мошенники активно используют поддельные квитанции на оплату ЖКХ, которые внешне не отличаются от настоящих. Алла Храпунова, куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков», объяснила, что этот вид мошенничества вновь стал популярным из-за привычки людей оплачивать счета через QR-коды, не проверяя реквизиты.

Она подчеркнула, что перед оплатой следует всегда проверять, куда именно идут деньги, так как это может спасти от потерь.

«Последствиями такой загрузки на ваше устройство могут быть как минимум кража персональных данных, данных банковских карт и даже, как рассказывают эксперты, мошенники могут получить доступ к вашему экрану», − предупредила эксперт в эфире радио Sputnik.

Чтобы минимизировать риски, Храпунова порекомендовала использовать личные кабинеты или приложения управляющих компаний для оплаты услуг ЖКХ. Это гарантирует, что деньги поступят именно нужному получателю.

Стоит обратить внимание и на саму квитанцию: если она отличается по цвету бумаги, шрифту или количеству строк от предыдущих, лучше не производить оплату без уточнения в управляющей компании. Сравнение показаний счетчиков с ранее переданными данными также поможет выявить подделку.