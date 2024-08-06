«Мосгаз»: сетевой газ не является причиной взрыва в доме на западе столицы
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Сетевой газ не является причиной инцидента, который произошел в многоквартирном доме на улице Артамонова в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице со ссылкой на «Мосгаз».
Утечек сетевого газа на месте ЧП не выявлено.
К дому прибыла аварийно-спасательная бригада. Спецлаборатория проверила помещение на наличие газа и продуктов сгорания, ничего не найдено. Взрыв был в жилой комнате.
На месте инцидента сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, оперативных служб.
Техобслуживание газового оборудования в данном доме было 10 октября прошлого года.
Ранее в жилом доме в Москве произошел взрыв. По предварительным сведениям, пострадали два человека.