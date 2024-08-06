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«Мосгаз»: сетевой газ не является причиной взрыва в доме на западе столицы

Сетевой газ не является причиной инцидента, который произошел в многоквартирном доме на улице Артамонова в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице со ссылкой на «Мосгаз».

Утечек сетевого газа на месте ЧП не выявлено.

К дому прибыла аварийно-спасательная бригада. Спецлаборатория проверила помещение на наличие газа и продуктов сгорания, ничего не найдено. Взрыв был в жилой комнате.

На месте инцидента сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, оперативных служб.

Техобслуживание газового оборудования в данном доме было 10 октября прошлого года.

Ранее в жилом доме в Москве произошел взрыв. По предварительным сведениям, пострадали два человека.