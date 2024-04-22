Мощный взрыв прозвучал в украинском городе Николаев
Мощный взрыв без объявления воздушной тревоги прозвучал в Николаеве
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Украинские новостные издания сообщают о мощном взрыве в Николаеве. С места происшествия поднимается столб черного дыма.
По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», взрыв прозвучал без объявления воздушной тревоги.
Ранее семь беспилотников было запущено по Одесской области. По информации Telegram-канала оперативного командования «Юг» ВСУ, пять из них удалось уничтожить. Один дрон ударил по фермерскому хозяйству.
20 апреля о звуках взрыва сообщали жители Запорожья. Удар пришелся по объекту инфраструктуры.