Командование ВСУ: склады повреждены в Одесской области после взрывов
Фото - © Telegram-канал оперативного командования «Юг» ВСУ
В Одесской области было уничтожено 5 из 7 беспилотников, запущенных по территории региона, сообщается в Telegram-канале оперативного командования «Юг» ВСУ.
Зафиксировано одно попадание: дроны-камикадзе ударили по фермерскому хозяйству.
Повреждения получили складские помещения и сельхозтехника. Люди не пострадали.
20 апреля взрыв раздался в подконтрольном Украине городе Запорожье. Там под удар попал объект инфраструктуры, он был поврежден.