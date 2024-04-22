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Командование ВСУ: склады повреждены в Одесской области после взрывов

В Одесской области было уничтожено 5 из 7 беспилотников, запущенных по территории региона, сообщается в Telegram-канале оперативного командования «Юг» ВСУ.

Зафиксировано одно попадание: дроны-камикадзе ударили по фермерскому хозяйству.

Повреждения получили складские помещения и сельхозтехника. Люди не пострадали.

20 апреля взрыв раздался в подконтрольном Украине городе Запорожье. Там под удар попал объект инфраструктуры, он был поврежден.