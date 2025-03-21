Мощный пожар площадью более 2 тыс кв м произошел на заводе в Марий Эл
Фото - © скриншот
В поселке Приволжский в Марий Эл загорелся завод по производству пластмассовых плит, сообщает SHOT.
Площадь пожара составляет свыше 2 тыс. «квадратов». Судя по опубликованным кадрам, предприятие охватил сильнейший огонь. Над заводом клубится густой черный дым.
Экстренные службы уже работают на месте происшествия. Предварительно, пострадавших нет.
Как отметили в МЧС РФ, для тушения возгорания привлечены 54 сотрудника и 16 единиц техники.
Ранее «КамАЗ» охватил сильный пожар прямо у ТЦ в Москве. Сведений о наличии пострадавших не поступало.