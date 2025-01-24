Мощный лесной пожар вспыхнул в Приморье

В Приморском крае огонь охватил большой участок леса недалеко от Находки. Существует риск того, что пламя доберется до нефтебазы, сообщает «112» .

Пожар распространяется фронтом в 5 км возле Лесной бухты. Он набрал свою мощность из-за сильного ветра.

В результате огонь поглотил сопку. В том же районе находится нефтебаза и жилые строения. Пламя движется в сторону моря.

На месте происшествия работают пожарные МЧС. Спасатели уверяют, что не допустят перехода пожара на нефтебазу и жилые дома.

Ранее огнеборцы Подмосковья потушили зимнее возгорание сухой травы в Коломне. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.