Огнеборцы Подмосковья потушили зимнее возгорание сухой травы в Коломне

В этом году в Подмосковье пришла аномально теплая зима. Снежный покров в регионе в некоторых местах практически отсутствует, морозы подсушили верхний слой почвы, и прошлогодняя трава начала высыхать под лучами солнца. Из-за чего появился сухостой, который от малейшей искры быстро загорается. Так, в среду, 22 января, работники 316–й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» выезжали на ликвидацию зимнего пала травы в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник части Максим Краскин рассказал, что утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы и сообщили о том, что по обочине автодороги недалеко от деревни Барановка горит сухая трава.

«Оперативно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку, произвели разведку и приступили к ликвидации пожара. В считанные минуты очаг возгорания был ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров», — уточнил Максим Краскин.

Начальник части отметил, что обычно пал травы характерен для весеннего периода, однако и в зимний сезон о пожарной безопасности нельзя забывать. Природные пожары бывают в любое время года, поэтому гражданам нужно соблюдать необходимые меры пожарной безопасности.

«Специалисты советуют жителям не поджигать сухую траву на полях, в лесах и на торфяниках, а также не разжигать костры в запрещенных местах и не бросать непотушенные спички или сигареты. Сухостой может вспыхнуть от любой искры, а из-за ветра огонь будет быстро и активно распространяется дальше, сжигая все на своем пути. А для ликвидации природных пожаров требуется значительное количество сил и средств. Чтобы избежать беды и взрослым, и детям необходимо соблюдать простые правила. Поэтому важно напомнить малышам, чем может закончиться шалость с огнем, в том числе игра с зажигалки и спичками. Работники подразделений подчеркивают, что если в воздухе витает запах гари, рядом заметен дым или языки пламени, то нужно поскорее обратиться за помощью в службу экстренных вызовов «112», — заключил Максим Краскин.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.