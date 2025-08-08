Мощные лесные пожары снова бушуют в Калифорнии

Калифорния вновь объята огнем. В американском штате бушуют сильные лесные пожары, которые грозят оставить без дома более 50 тыс. человек, сообщает SHOT .

Первоначально горение возникло в горной местности к югу от озера Пиру в округе Вентура. Затем пламя распространилось на соседние районы. Официальное уведомление покинуть этот округ получили 4,2 тыс. жителей.

Всего эвакуация затронет 50 тыс. человек. Они готовятся покинуть свои дома. В настоящее время с огнем борются более 250 пожарных, 11 самолетов, 7 вертолетов. Специалисты утверждают, что в ближайшее время огонь может распространиться еще сильнее из-за засухи, пониженной влажности и жары.

В январе 2025 года в Калифорнии уже бушевали смертоносные лесные пожары. В результате бедствия погибли как минимум 28 человек. Домов лишились 16 тыс. человек, в том числе звезды Голливуда. Так, огонь разрушил дома Пэрис Хилтон, Бена Аффлека, Энтони Хопкинса и т.д.