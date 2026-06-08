В Подмосковье установили 850 катафотов на региональных дорогах

На региональных дорогах Подмосковья смонтировали около 850 катафотов для повышения безопасности движения. Работы провели на 14 участках в девяти округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора оборудовали светоотражающими элементами участки вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе там, где ранее происходили ДТП с летальным исходом. Катафоты разместили на оси проезжей части в шахматном порядке, чтобы привлечь внимание водителей и снизить риск выезда на встречную полосу.

«Специалисты Мосавтодора оборудовали катафотами 14 участков региональных дорог в девяти округах Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он добавил, что элементы установили с учетом показателей аварийности.

Наибольший объем работ выполнили в муниципальном округе Луховицы — более 300 катафотов на шести участках, включая подъезды к поселку Красная Пойма, селу Дединово и деревне Буково. Более 260 «маячков» смонтировали на дороге «Дмитров – Талдом» в районе СНТ Лель Дмитровского округа и у деревни Дубки Талдомского округа.

Также работы провели в Солнечногорске на Таракановском шоссе, в Наро-Фоминском, Одинцовском, Сергиево-Посадском округах, в муниципальном округе Чехов и в Домодедове.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году на региональных дорогах Подмосковья установили 13 тыс. катафотов. Актуальная информация о дорогах и транспорте размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.