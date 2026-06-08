Воробьев надеется на реализацию в Подмосковье соглашений, подписанных на ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что более 40 соглашений, которые были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума в 2026 году, будут реализованы.

«Я надеюсь, что те 42 соглашения, которые подписали на 95 миллиардов (рублей — ред.), и создание 7 тысяч рабочих мест, нам удастся реализовать», — сообщил Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня. Это ежегодный форум, который проводят с 1997 года. С 2006 года в нем участвует президент.

Московская область по итогам ПМЭФ заключила 42 соглашения на сумму около 95 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 7,8 тыс. рабочих мест.

Московская область на ПМЭФ-2026 в том числе заключила соглашения о запуске робототехнических производств и создании новых индустриальных площадок. Общий объем инвестиций составит десятки миллиардов рублей, проекты реализуют в Щелкове, Химках, Королеве, Солнечногорске и Серпухове.

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