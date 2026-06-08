Воробьев: до 70 тыс кв м помещений Light Industrial планируют создать в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до 70 тыс. кв. метров готовых помещений класса Light Industrial может появиться в Подмосковье.

Как ранее отметил губернатор, этот формат помогает поддерживать экономику, создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции. Предприниматель получает все, что нужно для быстрого старта: площадку для выпуска продукции, складскую зону, офис, инженерную инфраструктуру, удобную логистику, сервисное сопровождение. Это позволяет запустить производство в течение 6 месяцев, а не тратить 2-3 года на строительство с нуля.

«ВТБ имеет заметные намерения развивать (особую экономическую зону — ред.) „Максимиху“ и строить Light Industrial. От 50 до 70 тысяч квадратных метров готовых помещений Light Industrial предполагают, что туда могут приехать, те, кто реализует тот или иной бизнес-замысел», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воробьев поручил главам муниципалитетов проконтролировать эту работу.

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о стратегическом партнерстве Московской области и ВТБ. Документ подписали глава региона Андрей Воробьев и президент-председатель правления банка Андрей Костин. В рамках сотрудничества планируется развивать промышленную инфраструктуру, создавать новые рабочие места и оказывать поддержку МСП.

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