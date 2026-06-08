Скорая не смогла проехать: новокузнечане пойдут в суд из-за шлагбаума у дома

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Жители домов № 5 и № 7 на улице 40 лет Победы в Новокузнецке намерены судиться из-за шлагбаума, который перекрыл проезд спецтранспорту, сообщает СтальМедиа .

Старший по дому № 5 рассказал, что жильцы не согласны с оценкой Государственной жилищной инспекции Кузбасса. По его словам, ведомство сочло установку ограждения у дома № 3 законной, так как решение приняли собственники на общем собрании.

Мужчина заявил, что шлагбаум нарушает гражданские права жителей домов № 5 и № 7. Он также отметил, что инициатором установки выступала не управляющая компания, а представители дома № 3.

«Насколько я знаю, УК отговаривала старшего по дому № 3 от установки шлагбаума», — добавил он.

Жители утверждают, что ограждение перекрыло привычный сквозной проезд. Они считают, что в экстренных ситуациях это создает прямые риски.

Ранее во время вызова к больному ребенку машина скорой помощи не смогла быстро попасть во двор. По словам местных жителей, медикам пришлось ждать открытия проезда.

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