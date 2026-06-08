Исследователи связали «Доброе утро» в рабочем чате с выгоранием

Сотрудники, которые регулярно пишут «Доброе утро» в рабочем чате, чаще выгорают

Сотрудники, которые регулярно пишут «Доброе утро» в рабочем чате, чаще сталкиваются с эмоциональным истощением. Риск у них на 34% выше, сообщает Газета.ru .

Компания «Стахановец» проанализировала данные 6000 сотрудников из разных отраслей. У тех, кто приветствует коллег 1–2 раза в неделю, заметных отклонений не нашли. При частоте 3–5 раз в неделю сотрудники попадали в группу повышенного риска.

Самый высокий показатель выявили у инициаторов приветствий: они пишут первыми в 80% случаев, а уровень выгорания у них достигает 52%. Аналитики связывают такое поведение с тревожностью и потребностью в контроле.

Поддерживающие сотрудники, около 60%, отвечают после инициаторов и показывают умеренные признаки предвыгорания. Игнорирующие, около 15%, не участвуют в ритуале; их уровень выгорания на 28% ниже среднего по компании.

Авторы называют проблему проявлением токсичного позитива: в чатах молчание может восприниматься как нелояльность или плохое настроение. HR-службам советуют обращать внимание на регулярных инициаторов. В компаниях с анонимными опросами эмоционального состояния уровень выгорания ниже на 28%.

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