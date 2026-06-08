Воробьев: есть большой запрос на создание высокотехнологичных рабочих мест
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Подмосковье есть запрос на запуск предприятий сферы высоких технологий и рабочих мест, связанных с такими отраслями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Вы знаете, есть огромный запрос на создание высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест и в Можайске, и в Орехово-Зуево. Запрос на новые рабочие места, запуск новых предприятий, в том числе связанных с робототехникой, микроэлектроникой, автоматизацией и цифровыми станками — все это принципиально важно», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.
Ранее глава региона сообщил, что в Подмосковье уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.
«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе», — рассказал Воробьев.
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