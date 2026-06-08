Фестиваль «Проект ПОЭТ» в Вяземах собрал 8 тысяч гостей

Более 8 тыс. человек посетили VI литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ», который прошел 6 и 7 июня в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Больших Вяземах. Программа объединила выступления известных артистов, поэтические проекты и семейные спектакли, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, стал одним из крупнейших культурных событий начала лета в Подмосковье. В течение двух дней историческая усадьба Вяземы превратилась в творческое пространство с несколькими сценами, мастер-классами, музейными экспозициями и арт-объектами.

«Стало доброй традицией отмечать день рождения нашего великого поэта здесь, в Больших Вяземах, на фестивале „Проект: ПОЭТ“. Событие пользуется огромной популярностью. Литература — это не только наше великое прошлое, но и живое настоящее и будущее. Именно поэтому в программе есть „Открытый микрофон“, где каждый может выступить со своими произведениями. Впереди „Лето в Подмосковье“, и мы ждем всех на наших фестивалях», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На сценах выступили народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актрисы Ирина Горбачева, Екатерина Волкова и Агния Кузнецова, певец и композитор Петр Налич, дуэты SOCRAT & LERA и «Кай и Гетера». Отдельную программу представили участники «Литературной гостиной Дмитрия Кравченко» и творческого союза «Волшебный Вторник».

Для семейной аудитории продюсерский центр «Триумф» показал музыкальный спектакль «Лукоморье». Завершился фестиваль показом под открытым небом фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна. Организатором выступил музей-заповедник А. С. Пушкина при поддержке профильного министерства.

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