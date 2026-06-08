«Черная жемчужина» Удмуртии: дом-корабль продается за 1,5 млн руб в Ижевске

В Ижевске выставили на продажу настоящий дом-корабль стоимостью 1,5 млн рублей. Пользователь Сети Иван наткнулся на объявление, назвал судно удмуртской «Черной Жемчужиной» и показал его в своем блоге kakoyplohoy.

Судя по фотографиям, на палубе находятся мачты с парусами, горизонтальные перекрытия, штурвал. Внутри корабля все обставлено соответствующими декорациями: есть деревянный стол капитана с сигарой, несколько разных экспонатов и фигур.

При этом, например, санузел выполнен в современном и привычном стиле: обычный унитаз, ванная, раковина. А на кухне есть микроволновая печь, электрический чайник и посуда.

Иван уточнил, что судно было изъято у владельца и выставлено на продажу. Дом-корабль сначала продавали почти за 6 млн рублей, но затем цена начала снижаться. Сейчас за него просят 1 450 575 рублей.

В объявлении написано, что продается «коттедж площадью 158,1 кв. м на участке 10 сот». Иван предупредил возможных покупателей, что корабль вряд ли получится сдвинуть с места.

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