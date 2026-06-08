ПМЭФ-2026 завершился грандиозным концертом «В ритме лета» на Дворцовой площади

5 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошло масштабное концертное шоу «В ритме лета». Его организаторами выступили Фонд Росконгресс и «Русская Медиагруппа». Это яркое событие стало главной точкой культурной программы ПМЭФ-2026 и фестиваля «Петербургские сезоны». Тысячи петербуржцев и туристов заполнили главную площадь города, которая на время превратилась в единый пульсирующий организм, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

«Русская Медиагруппа» уже традиционно участвует в ПМЭФ как признанный эксперт в области медиа и креативных индустрий. В этот раз компания выступила музыкальным партнером форума и подарила жителям Северной столицы выступления любимых артистов.

На фоне величественного фасада Эрмитажа была развернута сцена, где выступили известные звезды российской эстрады: Жасмин и Seville (ARTIK & ASTI). Их хиты на протяжении многих лет создают летнее настроение.

Также на сцену Дворцовой площади поднялся легендарный итальянский певец и автор песен Алессандро Сафина. Его проникновенные баллады и зажигательные композиции были тепло встречены многотысячной публикой.

Концерт «В ритме лета» вписал новую главу в историю Санкт-Петербурга, естественным образом соединив образы деловой и культурной столиц. Как всегда, шоу мог посетить любой желающий: «вход на Дворцовую площадь был абсолютно бесплатным». Благодаря этому не только участники форума, но и все горожане смогли стать частью такого грандиозного события, как ПМЭФ.