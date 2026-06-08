Разборки собачников в Петербурге закончились избиением девушки и ее питомца

На набережной реки Пряжки в Санкт-Петербурге выгул собак без поводков обернулся жестким конфликтом и избиением местной жительницы. По словам пострадавшей, опубликовавшей видео в соцсетях, инцидент произошел 5 июня около 09:30 утра на Матисовом острове в Санкт-Петербурге.

Девушка гуляла со своими полуторагодовалыми американскими булли. Она заметила пару с двумя бультерьерами, которые бежали без поводков и намордников.

Хозяйка булли попросила владельцев пристегнуть животных, однако мужчина якобы отреагировал агрессивно. Когда один из бультерьеров подбежал слишком близко, петербурженка спрятала своих собак за себя и попыталась зафиксировать нарушение на телефон.

После того как мобильный телефон был убран, мужчина якобы подбежал к девушке и нанес сильный удар тяжелой рулеткой по голове ее щенка, который приветливо вилял хвостом. В попытке защитить питомца хозяйка бросилась вперед, но злоумышленник ударил рулеткой по лицу и ее саму, попав точно в скулу.

Когда пострадавшая попыталась достать перцовый баллончик для самообороны, нападавший начал бегать вокруг нее и открыто издеваться. Опасаясь за состояние травмированного пса и боясь присутствия двух крупных собак без контроля, девушка увела питомцев домой. После этого отправилась фиксировать травмы в медицинское учреждение.

Написание заявления

Из-за проведения в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) движение транспорта было парализовано, поэтому пострадавшей пришлось весь день по жаре пешком перемещаться между травмпунктом и дежурными частями. По факту физического насилия было составлено заявление в полицию.

Пострадавшая петербурженка уточнила, что по закону на рассмотрение ее обращения ведомству требуется 10 дней, а назначенная судебно-медицинская экспертиза продлится более 30. Собранные видеозаписи инцидента сотрудники дежурной части на этапе регистрации не приняли, пояснив, что данные материалы, в случае необходимости, будут приобщены к делу позже уполномоченным исполнителем.

При этом пользователи обратили внимание в комментариях, что на видео не зафиксировано нападение мужчины на девушку и ее собаку. На записи, наоборот, только автор хамит «напавшему» и оскорбляет его со спутницей.

Еще пользователи указали на то, что, согласно законодательству, пострадавшая тоже должна была надеть намордник на свою собаку.

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