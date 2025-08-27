сегодня в 02:30

Мощное землетрясение в Дагестане обошлось без жертв и разрушений

Сильное землетрясение магнитудой 5,9, зафиксированное в Дагестане, не повлекло за собой человеческих жертв или значительных разрушений, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Информация о пострадавших и повреждениях на утро 27 августа отсутствует. Для оперативной оценки последствий стихии сотрудниками чрезвычайного ведомства было организовано экстренное заслушивание отчетов дежурно-диспетчерских служб всех муниципальных образований, а также проведен сплошной телефонный опрос администраций социально значимых объектов.

По данным МЧС, все объекты социальной, культурной и бытовой сферы функционируют в обычном режиме.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки магнитудой 5,5 были зарегистрированы накануне вечером в акватории Каспийского моря в 51 километре к северо-западу от Дербента.