Мощное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Каспийском море

Люди вышли на улицы Махачкалы из-за землетрясения

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 50 километрах от города Дербента в Дагестане. Сильные колебания земной поверхности ощущались в Махачкале, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.

Многие местные жители, обеспокоенные возможными повторными толчками, в спешке покинули свои дома и вышли на улицы.

Зона ощутимых подземных толчков оказалась обширной: сообщения о сейсмической активности поступали из Чечни, Астрахани, Пятигорска, казахстанского Актау и из Азербайджана.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент уточняется. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на последствия землетрясения.