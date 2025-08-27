Мощное землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Каспийском море
В акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, сообщают СМИ.
Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 50 километрах от города Дербента в Дагестане. Сильные колебания земной поверхности ощущались в Махачкале, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.
Многие местные жители, обеспокоенные возможными повторными толчками, в спешке покинули свои дома и вышли на улицы.
Зона ощутимых подземных толчков оказалась обширной: сообщения о сейсмической активности поступали из Чечни, Астрахани, Пятигорска, казахстанского Актау и из Азербайджана.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент уточняется. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на последствия землетрясения.