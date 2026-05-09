Все собаки в ранах: россиянка пожаловалась на нападение сенбернаров

Россиянка Светлана (имя изменено) рассказала в своем блоге, что она и ее американские булли стали жертвам нападения двух сенбернаров.

По ее словам, нападение произошло в лесу под Красногорском 7 мая, когда она выгуливала своих питомцев. Двое агрессивных сенбернаров вылезли из-под сетчатого забора.

Светлана показал своих собак после нападения, у них по всему телу глубокие царапины от когтей, кровоподтеки, следы укусов. Питомцы жмутся к хозяйке и испуганы.

Кроме того, сама хозяйка булли тоже пострадала от агрессивных сенбернаров. У нее перемотаны пальцы, видны ссадины и сбитые руки.

