«Море» разлилось в подмосковном ЖК «Люберецкий» из-за прорыва трубы

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В результате прорыва трубы на территории подмосковного ЖК «Люберецкий» образовалось целое «море», в котором утопают автомобили и прохожие, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Опубликованы кадры с места происшествия. На видео запечатлено, как вода разлилась по улице, затопив придомовую территорию, включая парковку.

В воде оказались несколько автомобилей. Машины стоят, затопленные по колеса.

Жильцы дома считают, что «море» образовалось из-за коммунальной аварии. На данный момент официальная причина еще не названа.

Ранее подмосковную гимназию затопило из-за лопнувшей трубы. Вода лилась с потолка в столовой и актовом зале.