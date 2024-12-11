Море пива: фура с пенным попала в ДТП в Башкирии

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Фура с пивом попала в ДТП в Башкирии и засыпала дорогу банками

Фура с пивом улетела в кювет на автодороге М-5 Уфа – Самара рядом с населенным пунктом Кандры в Республике Башкортостан. Об этом сообщает 360.ru .

Одному из заметивших происшествие удалось снять его последствия. Дорогу рядом с местом ДТП засыпало банками с пивом.

«Банда, кому нужно?» — пошутил автор видео, указывая на разбросанный по дороге напиток.

Ранее в Кировской области фура протаранила остановку после столкновения с авто.