сегодня в 19:09

В Кировской области фура протаранила остановку после столкновения с авто

В Кировской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем и врезался в остановку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона .

ДТП произошло в субботу в 14:50 на ул. Коковихина возле дома № 81 в Омутнинске. Грузовик Shacman столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.

После этого фура врезалась в остановку общественного транспорта. В свою очередь Volkswagen Polo из-за удара столкнулся с автомобилем «КамАЗ».

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека. По факту аварии проводится проверка.

Ранее фура развалилась на две части и рухнула с путепровода на шоссе под Петербургом. Предварительно, водитель фуры погиб.