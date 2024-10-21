Водитель мог сгореть заживо: фура разорвалась и рухнула на шоссе под Петербургом

При падении фуры на шоссе в Ленобласти мог погибнуть водитель

В Ленинградской области фура во время движения развалилась на две части и упала с путепровода на шоссе. После аварии кабина большегруза сгорела. Предварительно, водитель фуры погиб, сообщает Baza .

Происшествие случилось на Московском шоссе, неподалеку от станции Шушары. Примерно в 9 утра 21 октября фура упала с путепровода на железную дорогу. В результате шоссе оказалось заблокировано.

После падения фуры ее прицеп остался на трассе. Из-за этого все полосы Московского шоссе оказались перегорожены.

Между тем машина каршеринга с тремя девушками улетела в реку напротив «Москва Сити» на набережной Тараса Шевченко. Дамы угодили в водоем, когда учились дрифтовать на автомобиле. После падения в реку у одной из девушек случился приступ эпилепсии.

