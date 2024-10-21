Машина каршеринга улетела в реку напротив «Москва Сити»

Машина каршеринга, в которой находились три девушки, улетела в реку напротив делового центра «Москва Сити» на набережной Тараса Шевченко, сообщает Mash .

Девушки учились дрифтовать на машине, в какой-то момент находившаяся за рулем не справилась с управлением и все оказались в воде. Автомобиль собираются вытаскивать из реки краном. Одна полоса дороги перекрыта.

Одна девушка смогла выбраться из машины самостоятельно. Двух других доставали из машины в воде, у одной из них случился приступ эпилепсии.

Ранее сообщалось, что если машина едет в воду и погружение неминуемо, немедленно отстегните ремни безопасности у себя и пассажиров, а после этого опустите боковые стекла.