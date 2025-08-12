Момент жесткого ДТП с пострадавшими на остановке в Долгопрудном попал на видео

Вечером 12 августа 25-летний водитель Hyundai не справился с управлением транспорта, когда ехал по Лизачевскому проспекту в Долгопрудном, и врезался в остановку. Два человека пострадали. Момент жесткой аварии попал на видео, которое опубликовала прокуратура Московской области в официальном Telegram-канале .

Предварительно известно, что авария произошла около 19:20. По оперативной информации, 25-летний водитель Hyundai потерял управление над транспортом, когда наехал на отбойник. После этого его машина на большой скорости развернулась, вылетела на правую полосу для движения, затем на большой скорости врезалась в остановку, где в этот момент находились люди.В результате ДТП пострадали два человека. Мужчину и женщину с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

Судя по опубликованным кадрам, жертв в ДТП могло быть больше. Один человек чудом спасся. За секунду до того, как Hyundai врезался в остановочный павильон, он успел зайти в припаркованную рядом газель. Если бы не успел — тоже бы пострадал, так как машину отбросило как раз на место перед входом в газель.

«Прокуратура города Долгопрудного контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

