В Долгопрудном Hyundai влетел в остановку, минимум два человека пострадали

Вечером 12 августа в подмосковном Долгопрудном водитель автомобиля марки Hyundai врезался в остановку общественного транспорта, где в момент аварии находились люди. Минимум два человека получили серьезные травмы, сам водитель находится в состоянии шока, пишет SHOT .

Предварительно известно, что авария произошла около 20:00 на Лихачевском проспекте на остановке, которая называется «Общежитие». В результате аварии 27-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом ноги. У 28-летнего мужчины, который тоже находился на остановке, подозрение на черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что от удара Hyundai в остановочный павильон вылетело все его остекление. Пострадавшим на месте происшествия оказывали помощь очевидцы, которые в том числе вызвали скорую помощь.

Пострадавших уже увезли в больницу, где им оказывают квалифицированную помощь. Что стало причиной ДТП, устанавливается. Водитель Hyundai находится в состоянии шока. Других подробностей о его самочувствии пока нет.