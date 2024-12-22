Момент запуска фейерверков в МФЦ в подмосковном Королеве попал на видео

На опубликованных в Сети кадрах видно, как произошел первый взрыв пиротехники внутри офиса МФЦ в подмосковном Королеве. С первыми искрами люди бросились врассыпную внутри здания, пишет SHOT .

Судя по всему, первые взрывы сильно напугали посетителей МФЦ — они вскочили с кресел в зоне ожидания и бросились бежать вглубь здания в противоположном направлении от взрывов. Спустя несколько секунд пара мужчин сделали несколько шагов в сторону взрыва, но после поняли, что вряд ли смогут что-то сделать, и спрятались: один за колонну, другой примкнул к остальной толпе.

Фейерверк в офисе МФЦ запустил мануальный терапевт Владимир Т., который после задержания рассказал, что действовал по указу украинских мошенников. Злоумышленники обещали мужчине вернуть 700 тысяч рублей, которые он якобы перевел в фонд поддержки ВСУ.

Ранее сообщалось, что, кроме МФЦ, злоумышленник должен был поджечь еще и отдел полиции, но не успел. Стражи порядка отобрали у него пиротехнику и задержали.