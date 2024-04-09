Момент взрыва хранилища топлива ВСУ в Харькове попал на видео

Вооруженные силы России уничтожили хранилище с топливом киевского режима на территории Харькова, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram-канале .

Поддубный опубликовал видео, на кадрах которого видно, как украинские военные движутся в сторону хранилища. Российские военнослужащие уничтожили несколько составов, идущих на нужды ВСУ.

«Силами группировки прикрытия госграницы состав с топливом был поражен на станции разгрузки», — написал Поддубный в описании опубликованного видео.

Ранее российские военные уничтожили украинский склад в Запорожской области. Ракетный удар по объекту фиксировался с помощью беспилотника.