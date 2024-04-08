Российские ракетчики ударили по складу боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили еще один склад ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие ликвидировали еще один склад боекомплектов украинской армии в населенном пункте Удачное в Запорожской области, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Еще один склад БК противника уничтожен точным ударом российских ракетчиков», — написал военкор в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как украинские военные разгружают гражданский большегруз, который доставил боеприпасы. Затем происходит взрыв, в небо поднимаются черные клубы дыма. Уничтожение цели фиксировалось с помощью беспилотника.

Поддубный добавил, что командиры ВСУ давно используют гражданские большегрузы для переброски живой силы и доставки боеприпасов. Выявление подобного транспорта является большой заслугой российских разведчиков.



Ранее удачный прилет по Огнеупорному комбинату был зафиксирован в Часов Яре. В здании находился ремонтный цех ВСУ. По данным украинских источников, погибло около 115 человек.