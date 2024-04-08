ВКС РФ атаковали бомбами территорию огнеупорного комбината в Часов Яре

Военкор Котенок: базы двух бригад ВСУ в Часов Яре сожгли российскими бомбами

В Часов Яре произошел удачный прилет по Огнеупорному комбинату, где находился ремонтный цех ВСУ, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Согласно информации украинских источников, по меньшей мере 115 человек погибли.

Много солдат были ранены, некоторые из них на сегодняшний день находятся в критическом состоянии.

Кроме того, около 50 единиц различной техники было уничтожено.