ВКС РФ атаковали бомбами территорию огнеупорного комбината в Часов Яре
Военкор Котенок: базы двух бригад ВСУ в Часов Яре сожгли российскими бомбами
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В Часов Яре произошел удачный прилет по Огнеупорному комбинату, где находился ремонтный цех ВСУ, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
Согласно информации украинских источников, по меньшей мере 115 человек погибли.
Много солдат были ранены, некоторые из них на сегодняшний день находятся в критическом состоянии.
Кроме того, около 50 единиц различной техники было уничтожено.