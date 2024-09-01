Момент уничтожения дрона ВСУ в Раменском районе Подмосковья попал на видео

сегодня в 15:42

Baza: российское ПВО отправило дрон ВСУ на дно водоема в Подмосковье

Украинский беспилотник ликвидирован в небе Раменского района Московской области. На записи видно, как БПЛА самолетного типа противника летит на большой скорости и с характерным звуком.

Однако через несколько секунд беспилотник взрывается от удара российских войск ПВО. Его обломки падают в водоем и идут ко дну.

Ранее сбитый дрон ВСУ разрушил частный дом в Подмосковье. Инцидент произошел в Раменском округе.