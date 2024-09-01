Mash: сбитый дрон ВСУ разрушил частный дом в Подмосковье

сегодня в 10:52

Один из сбитых украинских беспилотников попал в жилой дом в поселке Спартак Раменского округа Подмосковья. Об этом сообщает Mash .

В результате ЧП у кирпичного коттеджа разрушена крыша и часть второго этажа. Со слов очевидцев, обошлось без пострадавших.

Всего в Москве в разных частях Раменского, Ленинского, Одинцовского, Подольского городских округов ПВО сегодня утром сбила 9 БПЛА.

По данным Минобороны, за ночь над территорией России были перехвачены и уничтожены 158 украинских дронов самолетного типа. Это одна из самый масштабных атак дронов ВСУ за последнее время.