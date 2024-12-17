Момент убийства генерала Кириллова попал на видео

В Сети появилось видео, как утверждается, момента подрыва начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Кадры публикует «Поток» .

На кадрах видна яркая вспышка и взрыв, из-за чего в припаркованных рядом машинах сработала сигнализация. Заявлено, что именно в этот момент бомбу привели в действие, и она взорвала Игоря Кириллова и другого военного.

Взрыв, убивший высокопоставленного российского военнослужащего и его помощника, произошел ранним утром 17 декабря на Рязанском проспекте. По версии Следственного комитета РФ, взрывчатка была заложена в самокат, припаркованный вблизи дома.

По факту убийства Кирилова и его помощника возбуждено уголовное дело о статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).