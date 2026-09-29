Момент смертельной аварии в Красноярске попал на камеру

Видеорегистратор одной из машин, записал, как иномарка пыталась перестроиться, не уступив машине, у которой было преимущество. После чего произошло столкновение, и авто вылетело на встречку.

Предварительно, водитель на Volkswagen Golf двигался из центра города в сторону Николаевского моста, при перестроении он не предоставил преимущества в движении «Ладе», в результате столкнулся с Volkswagen Passat, который ехал во встречном направлении. После этого в ДТП попали еще три машины.

В результате аварии три пассажирки Volkswagen Passat погибли еще до приезда скорой помощи.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее СМИ писали, что у машин, попавших в аварию, оторвало колеса, некоторые разорвало на куски.

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