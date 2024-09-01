Момент пролета дрона ВСУ в сторону НПЗ в Капотне и взрыва попал на видео

В Сети появилось видео момента, как украинский дрон летит в сторону Московского НПЗ Капотня и его стараются сбить, пишет Telegram-канал Baza .

На кадрах видно, как дрон летит в сторону нефтеперерабатывающего завода над гаражами и другими строениями. На фоне слышны выстрелы по вражеской цели.

Через несколько секунд прогремел взрыв, а на горизонте виднелось пламя и клубы черного дыма. Власти Москвы сообщили, что осколки сбитого беспилотника попали в отдельно стоящее техническое здание НПЗ в Капотне.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС уже провели три «пенные атаки» на горящем НПЗ. Они остужают конструкции и ждут, пока выгорит газ.