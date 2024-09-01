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Сотрудники МЧС провели три «пенные атаки» на Московском НПЗ Капотня

Столичные спасатели продолжают ликвидировать пожар на Московском НПЗ Капотня после попадания дрона ВСУ в техническое здание, уже проведены три «пенные атаки», пишет Telegram-канал Baza .

Пожарные продолжают охлаждать конструкции здания и ждут, когда остатки газа выгорят.

Уровень сложности пожара уже понизили с максимального пятого до второго.

Известно, что возгорание началось из-за падения сбитого украинского дрона в районе завода, который упал на техническое здание.