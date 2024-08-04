БПЛА ВСУ влетел в окно дома в Шебекине и взорвал 75-летнюю пенсионерку
Baza: украинский беспилотник влетел прямо в окно дома в белгородском Шебекине
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Сети появился момент удара украинского беспилотника в белгородском Шебекине, сообщает Baza.
На записи видно, как БПЛА влетает прямо в окно многоквартирного дома и происходит взрыв.
Существует вероятность, что беспилотник попал туда не случайно, а его направляли прямо в цель.
Сообщается, что, по информации Telegram-канала, в ходе атаки БПЛА есть пострадавшие. Умерла 75-летняя пенсионерка.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ. Властями проводился подворовой обход, оценивался ущерб, нанесенный в ходе ночной атаки.