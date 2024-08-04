БПЛА ВСУ влетел в окно дома в Шебекине и взорвал 75-летнюю пенсионерку

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Baza: украинский беспилотник влетел прямо в окно дома в белгородском Шебекине

В Сети появился момент удара украинского беспилотника в белгородском Шебекине, сообщает Baza .

На записи видно, как БПЛА влетает прямо в окно многоквартирного дома и происходит взрыв.

Существует вероятность, что беспилотник попал туда не случайно, а его направляли прямо в цель.

Сообщается, что, по информации Telegram-канала, в ходе атаки БПЛА есть пострадавшие. Умерла 75-летняя пенсионерка.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ. Властями проводился подворовой обход, оценивался ущерб, нанесенный в ходе ночной атаки.