Молодой петербуржец забил ножом возлюбленную в парадной на Рубинштейна
В парадной на улице Рубинштейна в Петербурге были найдены тела двух молодых людей. Предварительно, парень сначала убил возлюбленную, а затем и себя, сообщает Mash на Мойке.
Виновником трагедии называют 27-летнего петербуржца. Предварительно, он поссорился со своей возлюбленной, а затем жестоко расправился с ней прямо в парадной.
Когда на место прибыли экстренные службы, они обнаружили два трупа. После нападения убийца сам свел счеты с жизнью.
СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
