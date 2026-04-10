Молодой петербуржец забил ножом возлюбленную в парадной на Рубинштейна

В парадной на улице Рубинштейна в Петербурге были найдены тела двух молодых людей. Предварительно, парень сначала убил возлюбленную, а затем и себя, сообщает Mash на Мойке .

Виновником трагедии называют 27-летнего петербуржца. Предварительно, он поссорился со своей возлюбленной, а затем жестоко расправился с ней прямо в парадной.

Когда на место прибыли экстренные службы, они обнаружили два трупа. После нападения убийца сам свел счеты с жизнью.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

