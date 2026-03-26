Парень покончил с собой в красноярском тире из-за ссоры с девушкой

Молодой человек совершил суицид в одном из тиров Красноярска. По предварительным данным, причиной могла стать ссора с девушкой, сообщает Kras Mash .

Трагедия произошла в тире «Бункера 9/19» на Второй Брянской улице. На опубликованных кадрах видно, как парень занимается в присутствии инструктора. Затем картинка меняется, молодой человек уже лежит на полу. Инструктор попыталась его спасти, но не успела.

23-летнего мужчину экстренно доставили в больницу, где он скончался.

По словам одного из владельцев тира, перед походом в тир погибший поругался с возлюбленной. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тир продолжает работу.

