Молодогвардейцы Ленинского округа помогали пострадавшим после атаки БПЛА

В Ленинском городском округе группа активистов «Молодой гвардии Единой России» организовали дежурство в мобильном пункте, оказывая помощь пострадавшим после атаки беспилотников. Они предлагали всем нуждающимся горячий чай и кофе, а также сухие продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодняшние события — это трагедия, которая затронула жизни многих жителей Подмосковья. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. С первых минут после происшествия активисты «Молодой Гвардии» Ленинского городского округа находятся на местах — помогают жителям, раздают горячий чай, сухпайки и поддерживают тех, кто оказался в сложной ситуации. Мы благодарны экстренным службам за их оперативную работу и в свою очередь делаем все возможное, чтобы помочь людям пережить этот непростой момент», — сказала руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Также в пункте временного размещения, который был расположен в деревне Сапроново, Западный квартал, дом 5 дополнительно дежурили 10 активистов «Молодой гвардии Единой России». Они оказывали вспомогательную помощь работникам пункта временного размещения. Вся необходимая помощь была предоставлена пострадавшим.

В настоящее время в многоквартирных домах, пострадавших от попадания беспилотников ВСУ, продолжаются восстановительные работы, организованные администрацией муниципалитета совместно с застройщиками и управляющими компаниями.

11 марта утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате погибли три человека. Они были сотрудниками «Мираторга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших остаются в больнице Видного после атаки БПЛА.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — отметил Воробьев.